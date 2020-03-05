Манила, , 05:23 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения пассажирского джипни с мусоровозом в столице Филиппин Маниле, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что водитель джипни врезался в припаркованный на обочине мусоровоз, пытаясь объехать другой мусоровоз. В результате ДТП погибли два человека, еще 14 получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта грузовой автомобиль, перевозивший 14 пассажиров, упал в обрыв на западе Нигерии. В результате аварии погибли девять человек, еще пятеро получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Девять человек погибли в ДТП на западе Нигерии