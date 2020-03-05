Петропавловск-Камчатский, , 05:15 — REGNUM Двухэтажный расселенный дом загорелся в Петропавловске-Камчатском вечером 4 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что загорелся дом на улице Дзержинского. В ликвидации возгорания принимали участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было. Пострадали лишь вещи на площади в пять квадратных метров. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 марта в Курсе загорелся гараж мансардного типа. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

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