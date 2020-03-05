Магадан, Магаданская область, , 05:14 — REGNUM На Колыме прокуратура Ольского района начала расследование уголовного дела по факту убийства щенка в посёлке Армань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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«Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье», — пояснили в прокуратуре.

Жителю посёлка, который подозревается в издевательстве над животным, грозит срок до трёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница посёлка Армань в Магаданской области обратилась в полицию с заявлением, что сосед на глазах её дочери убил бездомного щенка, снял с него шкуру и прибил к забору.