Кемерово, , 05:11 — REGNUM Кемеровские спасатели, прибывшие на место пожара в «Зимней вишне», ориентировались в торговом центре по указаниям человека без опознавательных знаков охраны на одежде. Об этом сообщил на заседании суда потерявший в трагедии троих дочерей Александр Ананьев. По словам Ананьева, он неоднократно пытался показать пожарным короткий путь к кинозалам с детьми, но они последовали за другим человеком.

«Почему они не пошли, я не мог понять. Я развернулся и увидел, что подходит человек в чёрном, похожий на охранника, на его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что это охрана, — цитирует Александра Ананьева ТАСС. — Издалека я не видел, чтобы он показывал пожарным какие-то документы, но он чётко произнес: «Я знаю, где очаг возгорания, могу вас до него провести». Генин как будто ждал этого повода, он без всякого промедления просто сказал ему: «Веди». И они тут же развернулись и пробежали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Кемерове начались предварительные слушания по третьему уголовному делу, возбуждённому после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Отметим, что сейчас в Центральном и Заводском районных судах Кемерова на рассмотрении находятся дела в отношении девяти обвиняемых, в том числе в отношении пожарного Сергея Генина.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нём погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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