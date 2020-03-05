Манила, , 05:17 — REGNUM На севере Филиппин при взлёте потерпел крушение вертолет филиппинской национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. Об этом 5 марта сообщает Philippine News Agency.

Авария произошла в провинции Лагуна. На борту вертолёта находились старшие офицеры филиппинской полиции, в том числе её руководитель Арчи Гамбоа.

Все находившиеся на борту вертолёта доставлены в больницы с различными травмами, об их состоянии не сообщается. По информации агентства, при извлечении из-под обломков вертолёта Гамбоа был в сознании.