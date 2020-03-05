Владивосток, , 04:47 — REGNUM Около сотни дорожно-транспортных происшествий случилось во Владивостоке только за один день в среду, 4 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД города.

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Из-за ухудшения погодных условий вследствие сильнейшего снегопада, во Владивостоке только за один день, 4 марта, на дорогах города произошло 92 дорожно-транспортных происшествия.

«В результате произошедших столкновений, никто из людей не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после снегопада Владивосток скован бесконечными пробками, движения нет на основных улицах дальневосточной столицы.