Петропавловск-Камчатский, , 04:06 — REGNUM В аптеках Камчатского края невозможно купить медицинские маски и антисептические растворы для рук. И когда они появятся в продаже — неизвестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала провизор в одной из аптек Петропавловска-Камчатского, маски закончились ещё в феврале, также раскупили и антисептик.

«Последние маски поступали в середине февраля по три штуки в упаковке, продавали по 34 рубля. Поштучно — 10 рублей за маску. Поставок нет, так как нет масок на оптовках Хабаровска и Владивостока, мы их получаем оттуда. Люди сами создают дефицит, поднимают ажиотаж, многие раскупали пачками маски, вот они и закончились», — пояснили в аптеке.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 марта и до 1 июня 2020 года нельзя из России вывозить бахилы, маски, бинты, вату, марлю, медицинские перчатки и халаты, а также защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами.