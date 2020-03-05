Владивосток, , 03:38 — REGNUM Высшие учебные заведения Владивостока продлили каникулы для студентов из КНР из-за опасения неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ранее каникулы были объявлены до 1 марта, однако, из-за возросшей угрозы распространения коронавируса, были продлены ещё на месяц.

«Каникулы продлены до 1 апреля, всё это время студенты из Китая будут оставаться на дистанционной форме обучения», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, за пределами Китая коронавирусной инфекцией заболели уже более 12 тысяч человек.