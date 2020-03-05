Владивосток, , 03:15 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся туристы, прибывшие с лайнераDiamond Princess, на котором разразилась эпидемия коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Олег Кожемяко проверил готовность медучреждения к проведению карантинных мероприятий, побеседовал с медицинскими работниками и жителями Владивостока, находящимися на карантине.

В Приморье для госпитализации пациентов с признаками ОРВИ предусмотрены 10 медицинских учреждений, имеющих 600 койкомест. В случае объявления ЧС, планом предусмотрены 29 медицинских организаций инфекционного профиля, в том числе 28 инфекционных отделений, в которые будут направляться для госпитализации больные опасными инфекционными заболеваниями. Общее число коек — 894, в том числе детских — 488.

«Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Например, по расчётным данным, необходимо более 736 тысяч масок, а заготовлено более 1 миллиона, что составляет 139,8%. Обеспеченность персонала защитными очками, щитками — 100%, респираторами — 30%. Также создан запас противовирусных препаратов», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, доля выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией продолжает расти в Китае. Процент выздоровевших в различных регионах Китая составляет от 50 до 87.