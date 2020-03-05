Цзинань, Китай, , 01:22 — REGNUM Четыре человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Трагедия произошла 22 февраля. В результате горного удара в 6:17 по местному времени на угольной шахте Лунгу в уезде Цюйюэ провинции Шаньдун четыре горняка оказались взаперти. Спасатели нашли тела трех человек и в течение длительного времени не могли отыскать последнего. Его останки были обнаружены 4 марта.

Добывающая мощность шахты составляет 6,24 млн тонн угля в год, и она принадлежит компании Shandong Xinjulong Energy Co. Ltd. В настоящее время ведется расследование произошедшего.