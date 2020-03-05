п.Печенга, , 00:56 — REGNUM В Печенге произошел взрыв, в результате которого пострадали пять военнослужащих. Информацию об этом в сети распространили местные жители, затем об этом написали местные СМИ.

В Печенге расположена одна из воинских частей Северного флота ВМФ России. Минобороны и МЧС информацию о ЧП пока не комментируют.

Добавим, что это не первая тревожная новость из Печенги за последний месяц. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих. Минобороны РФ информацию не прокомментировало.