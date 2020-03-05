Абуджа, , 00:36 — REGNUM Два сотрудника полиции погибли при нападении вооруженных боевиков в Нигерии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что полицейские патрулировали окрестности в городе Варрии в момент нападения. В результате атаки погибли два сотрудника полиции. Ведется расследование. Других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта вооруженные боевики напали на ряд деревень в штате Кадуна на севере Нигерии. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

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