Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что эпидемия коронавируса Covid-2019 безусловно окажет влияние на рост мировой экономики в 2020 году, однако реальные масштабы влияния пока рано оценивать. Об этом она заявила сегодня, 4 марта, в ходе брифинга.

Георгиева констатировала, что распространением коронавируса Covid-2019 стало уже не региональной, а глобальной проблемой и она требует общего ответа. Вызов оказался довольно неожиданным, и он напрямую влияет на спрос и предложение в глобальном масштабе.

«Мы знаем, что эффект необычен и затрагивает и спрос, и предложение … То, с чем мы сталкиваемся, это неопределённость, и это основной мотив нашего прогноза, что глобальный рост в 2020 году будет гораздо ниже уровня предыдущего года, но насколько ниже он упадёт и как долго эффект будет иметь место, сложно предсказывать», — сказала директор-распорядитель МВФ,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, источником распространения коронавируса стал Китай. Власти этой страны предприняли жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, которые нанесли прямой экономический ущерб — ряд крупных предприятий остановил производство. Остановка производства повлекла за собой разбалансировку спроса и предложения на сырье, далее лихорадить начало международные торговые площадки — индексы неуклонно начали сползать вниз.