Париж, , 23:59 — REGNUM Два человека пострадали в результате разлива 100 тонн расплавленной стали на металлургическом предприятии во Франции. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба администрации департамента Сена и Марна.

ЧП произошло в 10:15 по местному времени (12:15 мск) на предприятии компании SAM в коммуне Монтро-фо-Йонна. После разлива стали весь персонал предприятия был срочно эвакуирован.

В результате происшествия пострадали два человека, один из них получил тяжёлые ожоги. В ликвидации последствий аварии приняли участие 40 сотрудников спасательной службы.

Отмечается, что вреда окружающей среде нанесено не было. Благодаря оперативным и грамотным действиям спасателей и работников предприятия удалось избежать более значительного ущерба. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 56 пострадавших при взрыве на заводе в Южной Корее.

Читайте ранее в этом сюжете: 56 человек пострадали при взрыве на химзаводе в Южной Корее