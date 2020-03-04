Санкт-Петербург, , 22:52 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вечером 4 марта сообщило о подробностях санитарно-эпидемиологического расследования в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Санитарные власти подтвердили, что причиной стал студент из Италии, которого в больнице проверяют на коронавирус.

Гражданин Италии с симптомами ОРВИ сначала обратился в поликлинику, после чего был госпитализирован в инфекционный бокс Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина».

«Проводится его лечение и лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — отметили в надзорном ведомстве.

Поскольку итальянец проживал в общежитии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, в здании общежития проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Кроме того, определён круг контактных лиц.

«Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Ситуация находится на контроле управления.

Напомним, до сего дня ни одного случая коронавируса в Петербурге не зафиксировано.

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