Екатеринбург, , 22:44 — REGNUM В столице Среднего Урала погиб уральский акционист, «магистр вуду» Антон Симаков.

Как сообщает издание «66.ру», похороны состоялись 4 марта 2020 года. Симаков скончался 2 марта, причины смерти не называются. «Колдуну» стало плохо, его госпитализировали, но врачи так и не смогли помочь.

Ранее акционист не раз устраивал скандальные перфомансы, рассчитанные на привлечение внимания. В одной из акций Симаков ложился в гроб.

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