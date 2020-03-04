Минск, , 22:39 — REGNUM Один человек погиб и ещё семеро пострадали в результате происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий». Об этом сообщает 4 марта пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

По информации ведомства, при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло её столкновение с целиком горной выработки.

Сообщается, что в результате аварии восемь работников предприятия были госпитализированы. Позднее один из них, водитель машины, скончался от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для осмотра места аварии и сбора материала в шахту была направлена следственно-оперативная группа.