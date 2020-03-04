Астрахань, , 22:31 — REGNUM У экипажа судна, 3 марта прибывшего в Астраханскую область из Ирана, нет коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения Алексея Васильева.

На борту корабля находились 13 человек, у одного из них были признаки ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционную больницу, а экипаж, так и не сошедший на берег, закрыли на карантин прямо на судне.

Всем прибывшим провели экспресс-тесты на коронавирус. Результаты были отрицательными у всех, включая госпитализированного моряка.