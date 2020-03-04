Калининград, , 22:58 — REGNUM Стокилограммовую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны обезвредили сапёры в Калининградской области. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авиационная бомба ФАБ-100 советского производства была обнаружена возле посёлка Липовка Мамоновского городского округа. На место обнаружения прибыли специалисты-взрывотехники Невского спасательного центра МЧС России.

Опасная находка была вывезена на Правдинский полигон Минобороны РФ и уничтожена.

Это уже третья 100-килограммовая авиабомба с начала текущей недели, которая была найдена и обезврежена в Калининградской области. Два предыдущих снаряда были обнаружены в городе Балтийске и поселке Ломово Гусевского района. Операцию обезвреживания боеприпасов провела пиротехническая группа Невского спасцентра МЧС.

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