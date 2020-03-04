Набережные Челны, Татария, , 22:33 — REGNUM Сотрудники полиции Набережных Челнов задержали организованную группу, состоящую из 17 человек, которая занималась обналичиванием денежных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном МВД.

Не имея регистрации и лицензии на проведение банковских операций, челнинцы переводили финансы клиентов на подконтрольные им фирмы. Затем деньги перечислялись посредникам, которые обналичивали средства и передавали заказчику. Преступники за свои услуги брали определенный процент и смогли заработать более 32 млн рублей.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк клиент», компьютеры, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, на спецстоянку помещены шесть транспортных средств.

Все члены группы приходились друг другу родственниками. Обвиняемой бандитской группировке, по ч. 2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нижегородский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, оставил в силе приговор организованной преступной группе. 12 участников банды занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денежных средств. На банковских счетах по фиктивным основаниям было размещено более 11 млрд рублей, полученных от клиентов.

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