Кострома, , 22:03 — REGNUM Костромское ювелирное предприятие подозревают в неуплате свыше 70 миллионов рублей в государственную казну — сообщает СУ СК России по Костромской области. Речь идет о компании ООО «Золотые узоры». Против руководства коммерческой организации возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следователей, в 2014, 2015 и 2018 годах главы компании ООО «Золотые узоры» заключали фиктивные договоры о покупке расходных материалов и поставке ювелирных изделий через фирмы-однодневки. Документы позволили компании не заплатить в государственную казну более 70 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Сообщается, что руководство частично возместило ущерб, нанесенный бюджету РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

В октябре 2017 года костромские СМИ сообщали о другом «ювелирном» деле. Обыски прошли на одном из крупнейших российских ювелирных заводов, находящемся в Костромской области — «Топазе». Сотрудников предприятия обвиняли в уклонении от уплаты налогов и сборов на сумму в 73 миллиона рублей.

Позже дело по части 1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере) прекратили в связи с истечением срока давности.