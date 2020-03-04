Ярославль, , 22:10 — REGNUM Информация о возможных издевательствах над пациенткой в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице (ЦРБ) проверит департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Информация появилась в одном из региональных изданий. По данным СМИ, 71-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, была госпитализирована в Гаврилов-Ямскую ЦРБ. В больнице женщина упала и пролежала всю ночь на полу в палате, никто из медперсонала не оказал ей помощь. После этого один из врачей якобы нанёс ей удары по голове и оскорбил.

По данным СМИ, родственники пострадавшей обратились с заявлением в прокуратуру. Официального подтверждения этой информации от ведомства нет.

В настоящее время департамент здравоохранения начал проверку фактов, изложенных в публикации. Запрошена вся необходимая документация, опрошен персонал медучреждения. По результатам проверки будут сделаны выводы.

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