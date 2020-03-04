4 марта 2020 | Время чтения 4 мин

«Народ» опять показал себя во всей красе. Теперь в Черновцах, где толпа собралась с требованием изоляции даже не заболевшего, а его жены. Причем настроена она была агрессивно: «если жену больного не вывезут из их дома и не изолируют в больнице — готовы перекрывать дорогу и прибегать к радикальным действиям».

Андрей Ганжа, , 21:46 — REGNUM То, о чем так не хотелось писать, все-таки произошло. Коронавирус прорвался на Украину: зафиксирован первый официальный случай. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал на Украину из Италии, транзитом через Румынию.

Украина

Хотя иного ожидать было нельзя. Потому что «я не пущу кризис в Украину» — это к Юлии Тимошенко в далеком 2008-м. Как будто тогда кризис спрашивал мнение Юлии Владимировны по этому поводу.

Хотя тогда было проще. Потому что ныне никто не знает, за исключением нескольких людей на планете, что это: естественный патоген, «боевой» выращенный вирус или просто «легенда о вирусе». Ведь даже если бы его не было, то многие хотели бы что-то подобное придумать. Для того чтобы «уронить» цену нефти, например. Ведь она и упала с начала года с 69 до 51 доллара. Или для того, чтобы дискредитировать использование наличных денег (колоний коронавирусов). Или для продажи товарных излишков фармацеи или медоборудования. Или для того, чтобы «простой народ» сидел дома и гнил в вируале, а не выходил на улицы и морочил голову «уважаемым людям» из элиты.

А может быть, для того, чтобы этот народ просто озверел. После позорного эпизода с обсервированными «украинскими уханьцами» в Новых Санжарах стало ясно одно: стране придется выдержать два экзамена: политической нации (народу) — на человечность и элите (государству) — на унитарность. Пока эти экзамены провалены.

«Народ» опять показал себя во всей красе. Теперь в Черновцах, где толпа собралась с требованием изоляции даже не заболевшего, а его жены. Причем настроена она была агрессивно: «если жену больного не вывезут из их дома и не изолируют в больнице — готовы перекрывать дорогу и прибегать к радикальным действиям». Но это означает, что в случае реального распространения вируса в социальной среде, подобной Санжарам или Черновцам, начнется примитивная война «условно здоровых» против «условно больных». В отличие от синергетики действий населения того же Уханя, которая и позволила им избежать более печальных последствий распространения эпидемии в 11-миллионном скопище людей.

И совсем не утешает, что «не только мы такие», что «румыны еще хуже» и что недавние протесты в румынском Арджеше были даже покруче, чем в Черновцах. Человечность была задавлена на корню в обоих городках.

А уж о какой «унитарности» страны теперь может идти речь. «Унитарность» — это «единство» в переводе с латыни. Что??? В газете «Сегодня» был опубликован комментарий тернопольского выходца, выносящего приговор этой самой, простите, «унитарности»: «Они жители Тернопольщины? Они жители Украины. Так пусть этим занимается Киев». Киплинговские Джунгли жили, помнится, в двух режимах: «Перемирие! Идите к водопою без страха…» (Хатхи, слон) и «Каждый сам за себя» (Табаки, шакал). Пока у нас доминирует шакалья позиция.

Но даже в состоянии глубокой депрессии, вызванной картиной Новых Санжар и Черновцов, замечаешь моменты, которые дают повод предположить: не все еще потеряно. Ведь человек познается в беде. Многие «экзамен на человечность» не выдержали, но:

Виват евреям! Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман еще в феврале сообщил, что готов помочь властям в вопросе размещения эвакуированных. «Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населённых пунктов». Судя по всему, речь идет о паломническом гостиничном комплексе в Меджибоже, очень красивом и здоровом месте на украинском Подолье. Учитесь, «борцы за счастье украинцев» из Львова, Тернополя, прочие профессиональные унитарщики!

Виват Одессе! Одесская область утвердила ряд предложений, связанных с эвакуацией украинских граждан из Китая. «Жемчужина у моря» готова разместить нуждающихся прямо в городе, в Одесской инфекционной больнице. По моим сведениям, были также идеи санатория «Молдова», чудесного места на берегу Дуная (больница водников в Измаиле) и в недавно отремонтированной больницы в Арцизе (юго-запад области). Другого от моего любимого города я и не ждал!

Виват Церкви! Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, УПЦ (МП), предложил эвакуированным из Уханя не только свой кров, но и свои знания: «Я обращаюсь к нынешней власти с заявлением о том, что готов предоставить свой дом для размещения тех людей, которые прибудут из Китая. Конечно, там поместится ограниченное количество эвакуированных, но я как врач готов взять на себя заботу об этих людях, пока они будут находиться на карантине. Еще раз напоминаю о том, что все мы братья во Христе».

Хотелось бы верить, что человечность будет нарастать. Без надежды на воздаяние и просто молчаливая. Как днем 21 февраля в Новых Санжарах: приехали переселенцы из Донецка, привезли все, что смогли. «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них». От интервью отказались, разгрузили машину и уехали.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина. Новые Санжары: понять можно, простить – никогда