Грозный, , 21:26 — REGNUM Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла во время матча в городе Грозном. Об этом 4 марта сообщает портал Sport24.

Инцидент произошёл на 86-й минуте матча. Болельщики «Ахмата» начали прорываться к сектору, где сидели фанаты «Зенита». По свидетельствам очевидцев, хозяев поля, якобы, возмутило то, что фанаты команды гостей начали снимать футболки.

Сотрудникам ОМОНа, защищавшим трибуны фанатов «Зенита» и капитану «Ахмата» Олегу Иванову, который успел встать между болельщиками обеих команд, удалось предотвратить массовую драку.

Сотрудниками правоохранительных органов никто задержан не был, после урегулирования конфликта матч продолжился. По итогам встречи выиграл «Зенит» со счётом 2: 1.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с участием болельщика «Зенита», который был арестован на семь суток за попытку отобрать баннер у болельщиков московского «Локомотива».

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