Берлин, , 20:53 — REGNUM В Германии власти подтверждают 262 случая заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает институт Роберта Коха.

Напомним, что накануне институт Роберта Коха сообщал о 240 случаях заражения Covid-2019.

Коронавирусная инфекция зафиксирована во всех федеральных землях Германии, кроме Саксонии-Анхальт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса Covid-2019 была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань. Сейчас в Китае около 80 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, погибли почти 3 тыс. человек.

За пределами Китая заболели порядка 10 тыс. человек, умерли — более 160.