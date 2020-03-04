Рязань, , 20:32 — REGNUM Доследственную проверку после обнаружения останков человека проводят следователи в Рязанской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Останки человека, присыпанные землёй, были обнаружены 4 марта 2020 года возле деревни Лопухи Рязанского района в лесном массиве. Предполагается, что они могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). которая исчезла в марте 2017 года в Пензе.

В связи с исчезновением девушки было возбуждено дело об убийстве. По факту обнаружения останков следственными органами Рязанской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В рамках проверки будет проведён ряд экспертиз для установления личности погибшей и причины смерти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске убийц одного из фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останки которого были найдены в 2017 году возле деревни Лопухи Рязанской области. Убитым оказался жителем Пензы Артём Дорофеев, 1995 года рождения. Его подруга, Екатерина Левченко пропала в один день с ним. Позднее родители Левченко обратились с заявлением в прокуратуру Рязанской области, в котором просили проверить осужденных по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на причастность к исчезновению дочери.

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