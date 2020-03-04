Курчатов, Курская область, , 19:56 — REGNUM В городе Курчатове Курской области 62-летняя местная жительница подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 3 марта в своей квартире на улице Садовой женщина поссорилась с мужем, а затем начала наносить ему удары костылем и кухонным топориком. От полученных ран он скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину задержали, решается вопрос мере пресечения.