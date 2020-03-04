4 марта 2020 | Время чтения 4 мин

В России произошел очередной коррупционный скандал в ректорском сообществе. В Воронеже ректор вуза Сергей Колодяжный, по версии следствия, брал взятки с собственных сотрудников. Это был своего рода оброк за право занимать административную должность. Ранее похожая история произошла в Твери – следователи заподозрили ректора тверского меда Лесю Чичановскую в найме на работу т.н. «мертвых душ». Однако коррупционные скандалы не помешали ректорам остаться при должностях.

Михаил Сергеев, , 19:25 — REGNUM 2 марта следователи задержали ректора Воронежского государственного технологического университета Сергея Колодяжного по подозрению во взятке и мошенничестве. Также сотрудники Следственного комитета задержали трех заместителей ректора — это первый проректор Сергей Сафонов, проректор по контрольной и аналитической работе Лариса Перевозчикова и проректор по учебной работе Александр Колосов. Высокопоставленных сотрудников университета подозревают в создании откатной схемы, по которой начальство выписывало ряду сотрудников вуза премии и затем получало деньги обратно.

Ректоры-коррупционеры подрывают престиж российского высшего образования Www.ydtingilizcekursu.com

Как эпизод взятки СКР пока воспринимает лишь передачу одним из подчиненных Сергею Колодяжному 2 млн руб. премий в течение пяти лет «за общее покровительство по службе и действия, которые входят в служебные полномочия ректора».

Ранее схему по выплатам несуществующим сотрудникам Тверского государственного медицинского университета раскрыл Следственный комитет по Тверской области. В отношении ректора ТГМУ Леси Чичановской возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, став ректором госвуза, Чичановская в январе 2019 года приняла на работу своих знакомых, которые получали зарплату без законных оснований, т. е. фактически были «мертвыми душами», в результате чего бюджету причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей. Однако речь может идти о куда более значительных масштабах «трудоустройства». Как сообщает Pravda.ru, Чичановская создала сомнительную схему с момента своего прихода в университет. На работу якобы принимались люди из числа обслуги Чичановской, домработники, повара, получая за это зарплату за счет бюджета государственного вуза.

Отметим, что подозреваемые ректоры пока отделываются легкими мерами пресечения. Сергея Колодяжного исключили из партии «Единая Россия». Лесю Чичановскую временно отстранили от должности, но Минздрав по-прежнему не счел необходимым расторгнуть контракт с руководителем вуза, которого подозревают в коррупции и в отношении которого ведется уголовное расследование.

«Высшее образование ничем не отличается от других секторов управления, экономики… и проявления коррупции, формы, практики похожи. Задержания ректоров — это не новость. Увеличение их количества в регионах — результат активизации работы правоохранителей и желание получить результат», — считает Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. По словам собеседника издания, в начале 2000 годов было несколько обращений в НАК, связанных с коррупцией руководителей российских вузов, но затем произошел некоторый спад. Сейчас ситуация вновь ухудшается, во многом из-за бездействия работодателей ректоров. «Подозрение может являться правдой или провокацией. По каждому факту должно быть проведено тщательное расследование. Но при этом подозреваемое в коррупции должностное лицо должно обязательно на время проверки отстраняться от исполнения обязанностей», — рассказал Кабанов.

Всего с 2015 года стало известно о возбуждении как минимум 15 уголовных дел в отношении действующих либо бывших ректоров российских вузов. Обвинительные приговоры вынесены трем ректорам (в том числе двум — условно). В отношении четырех руководителей вузов уголовные дела были прекращены. Расследование восьми дел продолжается. Как показывает анализ наиболее распространенных провинностей ректоров, речь, как правило, идет о превышении должностных полномочий. Например, в Казани ректор КГАВМ решил за счет бюджета установить камеры видеонаблюдения не только в вузе, но и в своем доме. В Саратове ректор технического университета, по версии следствия, незаконно распределял вузовские квартиры и устроил на службу фиктивного сотрудника. В Рязани ректор госуниверситета обвиняется в том, что платил сотрудникам вуза премии, а потом требовал их назад в виде откатов.

По мнению представителя экспертной организации «Институт кризиса» Андрея Иванова, скандалы в ректорском сообществе приводят к дискредитации высшего образования в России в целом. «Руководители вузов, занимая должности, зачастую переходят границы, допустимые законом. В период ректорства, благодаря доступу в коридоры власти, некоторым ректорам удается получать некий иммунитет. Однако зачастую ректорство заканчивается неожиданно, и бывший руководитель вуза оказывается один на один с правоохранительной системой. Взять, к примеру, историю экс-ректора Дальневосточного госуниверситета Сергея Иванца, приговоренного к семи годам колонии уже после истечения полномочий. Курьезная история произошла Смоленске, где у отставного ректора отнимают комнату в коммуналке, купленную им у городского управления имущества по заниженной цене в период полномочий, чтобы расширить свою жилплощадь. Там, правда, обошлось без уголовного преследования, но важен сам факт. Большой резонанс получил коррупционный скандал в Тверском медуниверситете, где ректор Леся Чичановская первым делом после вступления в должность наняла на бюджетные должности своих приближенных. Затем ректор подверглась публичному обвинению в вымогательстве денег у индийской фирмы, за право рекрутировать студентов. Удивляет в этой истории лояльность Минздрава, который вместо того, чтобы уволить явно неблагонадежного ректора в связи с утратой доверия, оставляет ее в должности, подрывая доверие к медицинскому образованию в целом», — считает эксперт.

Как стало известно сегодня, ректор Воронежского ГТУ Сергей Колодяжный, подозреваемый в получении взятки, все-таки сложил с себя полномочия главы вуза, хоть и не признал свою вину. Чего не скажешь о ректоре ТГМУ Лесе Чичановской, которую суд отстранил от должности на время следствия, но слагать полномочия она почему-то не спешит.