Псков, , 19:24 — REGNUM В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух студентов одного из псковских вузов, которые обвиняются в совершении 145 наркопреступлений. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, обвиняемые — местный житель и гражданин одной из среднеазиатских республик.

Следствие установило, что в 2018 году обвиняемые организовали в Псковской области сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере через систему тайников (так называаемых «закладок») с использованием интернет-мессенджера. Всего было выявлено 145 таких тайников, в том числе на территории Пскова, Невеля и Острова.

Кроме того, следователи нашли наркотики в особо крупном размере в студенческом общежитии у иностранного студента.

Сообщается, что один из двух студентов, который связан с организованной преступной группой, изолирован от общества, а его подельник находится под домашним арестом.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковская полиция также сообщила о том, что пресекла ещё один канал поставки наркотиков в регион через интернет: задержаны четверо подозреваемых.

Читайте также: В Псковской области задержали группу наркоторговцев