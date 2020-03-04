* запрещённая в России организация

Рязань, , 19:18 — REGNUM Человеческие останки, которые, предположительно, могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружены в лесу в Рязанской области — недалеко от места обнаружения останков другого знакомого участников организации Артёма Дорофеева.

«Сегодня нашли останки в женской одежде, но пока не идентифицировали. Недалеко от того места, где нашли тело Артема Дорофеева», — цитирует свой источник «Интерфакс». Как сообщается, останки идентифицируют с помощью ДНК-анализа.

«Обнаружены разбросанные останки: череп, элементы позвоночника, рёбра, предположительно растасканные животными. Также найдены зарытые в землю вещи: женская жилетка, вязаный шарф, элементы флисового воротника и наушники», — сообщил источник RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2017 года в лесу вблизи деревни Лопухи Рязанского района было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность убитого удалось установить в 2019 году, им оказался житель города Пензы Артём Дорофеев 1995 года рождения, который пропал без вести 31 марта 2017 года. В конце февраля в СКР сообщили о продолжении следствия по делу о гибели Дорофеева и работе по установлению причастных к преступлению. В СМИ сообщалось, что к убийству могли быть причастны знакомые Дорофеева из организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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