Париж, , 19:00 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом Covid-2019 во Франции всего за сутки возросло более чем на 21% и составило 257 человек. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает санитарное агентство Франции Sante Publique.

«Во Франции подтверждено 257 случаев, 4 летальных исхода», — сказано в сообщении санитарного агентства Франции.

Накануне сообщалось о 216 заразившихся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом Covid-2019 за пределами Китая превысило 10 тыс. человек. Скончались более 160 человек. В самом Китае сегодня количество выздоровевших начало превышать количество вновь заболевших. Меры тотального запрета на передвижение и выход из своих жилищ дали результат.