Курск, , 18:57 — REGNUM В Курске ночью 3 марта в результате возгорания гаража погиб 63-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Спасатели около 01:30 получили сообщение о пожаре в гараже мансардного типа в 5-м Малиновом переулке. На месте ЧП было найдено тело мужчины, который, по информации правоохранительных органов, в нём жил.

Была организована доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и неосторожно обращался с огнём при курении — это и стало причиной пожара.