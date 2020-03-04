Киров, Калужская область, , 19:16 — REGNUM В Калужской области автомобиль Kia Sorento, на котором 4 марта направлялся на совещание в Кировский район министр здравоохранения региона Константин Баранов, на 109-м километре автодороги Брянск — Людиново — Киров потерял управление и вылетел в кювет, где врезался в дерево. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по области.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля также получил ушибы, но от госпитализации отказался. Константина Баранова с травмами госпитализировали в центральную межрайонную больницу №1 в городе Кирове.

В настоящее время за министром здравоохранения из областной клинической больницы прибыла бригада медиков, и Константина Баранова перевозят в Калугу.

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