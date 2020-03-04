Киров, Калужская область, 4 марта 2020, 19:16 — REGNUM В Калужской области автомобиль Kia Sorento, на котором 4 марта направлялся на совещание в Кировский район министр здравоохранения региона Константин Баранов, на 109-м километре автодороги Брянск — Людиново — Киров потерял управление и вылетел в кювет, где врезался в дерево. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по области.

Место ДТП
Место ДТП
40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля также получил ушибы, но от госпитализации отказался. Константина Баранова с травмами госпитализировали в центральную межрайонную больницу №1 в городе Кирове.

В настоящее время за министром здравоохранения из областной клинической больницы прибыла бригада медиков, и Константина Баранова перевозят в Калугу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области после ДТП госпитализировали министра здравоохранения