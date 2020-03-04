Москва, , 18:35 — REGNUM Пожар произошел в среду, 4 марта, в строящемся здании в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, около 17:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Смоленская площадь, дом 7/9.

Установлено, что возгорание происходило в подвальном этаже строящегося здания. Площадь, охваченная огнём, составила около 10 квадратных метров.

Сообщается, что рабочие ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание. Во время разведки и тушения огня сотрудниками МЧС из задымлённой зоны на пятом этаже были спасены три человека.

К настоящему времени возгорание ликвидировано. По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.