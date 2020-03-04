Лондон, , 18:38 — REGNUM До 85 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Великобритании. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

За последние сутки было диагностировано 34 новых случая заражения коронавирусом, на данный момент это самый большой количественный скачок по числу заболевших с момента выявления первого случая заболевания COVID-2019.

Власти Великобритании опубликовали план действий на случай эпидемии коронавируса в стране. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации к обеспечению порядка будет привлечена армия, учебные заведения закроют на карантин, людям будет предписано работать из дома.

Медики напоминают гражданам страны о важности личной гигиены и соблюдения рекомендаций, позволяющих снизить риск заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что английские медики присвоили ситуации с коронавирусом статус происшествия максимальной угрозы.

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