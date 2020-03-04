Ярославль, , 18:32 — REGNUM Затянувшийся ремонт дороги «Климовское — Ананьино — Волково» под Ярославлем превратил дорогу в полосу препятствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

Дорога Климовское — Ананьино — Волково

Ремонт должен был завершиться еще осенью, но продолжается до сих пор. На некоторых участках дороги асфальт снят, и людям приходится ехать по полностью разбитой грунтовке.

«Вчера была какая-то такая каша, машины пузом скребли, но проезжали. Сегодня они что-то сделали, что дорогу просто размыло. На «Ниве» можно проехать, а легковые остановились, не смогли», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей.

В грязи застрял рейсовый автобус № 118. Пассажиры добирались до места назначения на попутках. Застревает даже грузовая техника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция дороги ведется по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», часть ремонтировалась по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Жители терпят неудобства уже полгода. Подрядчиком выступает государственное предприятие «Ярдормост».

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