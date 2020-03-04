Посёлок городского типа Икряное, Астраханская область, , 18:28 — REGNUM В Икрянинском районе Астраханской области по подозрению в незаконном обороте водных биоресурсов задержаны шесть местных жителей. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Нарушителей нашли, когда они перегружали рыбу из лодки «Волжанка» в автомобили «Газель» и «Нива» с прицепом. Груз состоял из сазанов, его вес был больше 2,3 тыс. килограммов. Документов на вылов рыбы у мужчин при себе не было. По предварительной оценке, ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

Еще один автомобиль с незаконно выловленной рыбой задержали пограничники в Володарском районе. В грузовой «Газели» нашли почти 800 килограммов сома. Ущерб составил около 500 тысяч рублей. По обоим фактам проводится проверка.