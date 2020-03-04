Ижевск, , 18:26 — REGNUM В Удмуртии 27-летнего гражданина иностранного государства признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, в ноябре 2019 года мужчина предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 50 тыс. рублей за совершение представителем силового ведомства незаконных действий по службе. Сотрудник ФСБ при этом о факте склонения к коррупционному преступлению сообщил начальству. При передаче взятки иностранец был задержан.

В ходе расследования обвиняемый находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля житель Ижевска был признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»). Взятка в размере 30 тыс. рублей была предложена главе муниципального образования за махинации с земельным участком. С учётом личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих наказание, мужчине назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.