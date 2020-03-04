Никосия, , 18:41 — REGNUM Взрывное устройство сработало у входа в редакцию интернет-издания Cyprus Times, которое входит в информационную группу MC Digital Media, на Кипре. Об этом 4 марта сообщает Cyprus Times.

Взрыв прогремел на улице Камелия в городе Лимасол около 02:10 мск. Самодельное взрывное устройство было установлено у входа в офис, возле стеклянной двери.

В результате взрыва никто не пострадал, самому офису был причинён незначительный материальный ущерб. После ЧП район возле здания, в котором находится медиа-комплекс, был оцеплен полицией. На место прибыла пожарная команда и специалисты-взрывотехники. Возгорания после взрыва не произошло.

Правительство Кипра осудило организаторов взрыва бомбы в медиа-комплексе Cyprus Times, назвав инцидент преступным актом, направленным против свободы прессы. Официальный представитель правительства Кириакос Кусиос заявил, что государство сделает всё возможное для выявления злоумышленников и привлечения их к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве неизвестными злоумышленниками автомобиля директора тюремной психиатрической больницы в Афинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афинах взорвали автомобиль директора тюремной психиатрической больницы