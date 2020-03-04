Задонск, Липецкая область, , 18:13 — REGNUM В Липецкой области жительницу Задонского района приговорили к 80 часам обязательных работам за клевету в соцсетях. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина 1988 года рождения, мать двоих детей, распространяла в соцсети «ВКонтаете» ложные сведения о своей знакомой. Та обратилась в суд для защиты чести и достоинства, которые, как сочла, опорочила обвиняемая.

Автор постов своей вины не признала, однако суд счёл предоставленные прокурором доказательства достаточными для вынесения приговора. Женщину приговорили к 80 часам обязательных работ, компенсации морального вреда в размере восьми тысяч рублей и компенсации материального вреда в размере ещё девяти тысяч рублей.