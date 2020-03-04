Псков, , 17:46 — REGNUM В Псковской области сотрудники полиции вычислили канал незаконного сбыта наркотических средств через интернет и задержали наркодилеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, задержаны четверо человек, которые, по данным следствия, готовились сбыть крупную партию наркотиков.

Дома у подозревамых полицеские обнаружили N-метилэфедрон общей массой более 30 граммов, расфасованный в свёртки для дальнейшего сбыта на территории Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 п. «б» ст. 228.1 УК РФ, предусматривающих лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас фигуранты уголовного дела заключены под стражу.

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