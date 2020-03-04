Москва, , 17:45 — REGNUM ДТП с участием автомобиля такси произошло днём 4 марта на Химкинском бульваре на северо-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, водитель транспортного средства во время движения потерял сознание и въехал в фонарный столб рядом со станцией «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

Собеседник агентства на уточнил, находились ли в автомобиле пассажиры. Отмечается, что водителю была вызвана скорая помощь, его состояние в настоящее время выясняется.