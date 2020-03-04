Красногорск, , 17:50 — REGNUM Предупреждение об опасности встречи с медведем обнародовало министерство экологии и природопользования Московской области. Обращение к жителям региона опубликовано на сайте регионального правительства.

Как пояснили минэкологии по региону, текущей весной медведи могут быть особенно опасны, так как из-за аномально тёплой зимы они пробуждаются из спячки раньше обычного. Весной медведи активно ищут пропитание и особенно агрессивны.

В региональном ведомстве уточнили, что в случае, если человек увидит поблизости медведя, то не следует убегать от животного при его приближении. Нужно уходить спокойно, пятясь назад медленно, без резких движений и не поворачиваясь спиной к медведю. При нападении животного следует лечь на землю, свернувшись в позе младенца и прикрыв голову руками для её защиты, и притвориться мёртвым.

Отмечается, что в обычных условиях медведи выходят из спячки не раньше второй половины марта, в настоящее время тенденция раннего выхода животных из спячки не подтверждена полевыми наблюдениями специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении медведя-шатуна на мужчину в Сахалинской области на острове Кунашир.

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