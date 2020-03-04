Киров, Калужская область, , 17:46 — REGNUM В Кировском районе Калужской области 4 марта служебный автомобиль, в котором находился министр здравоохранения региона Константин Баранов, попал в дорожно-транспортное происшествие. Главе ведомства срочно потребовалась медицинская помощь и он с травмами был госпитализирован в центральную межрайонную больницу №1 в городе Кирове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Баранов направлялся в Киров для участия в итоговом отчёте главы районной администрации. Водитель министра в дорожном происшествии не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы региона уточняют все обстоятельства ДТП.

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