Стокгольм, , 17:45 — REGNUM Около миллиона комодов отзывает шведская корпорация IKEA в Северной Америке из-за проблем с их безопасностью для покупателей. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC).

Отзыву подлежат комоды KULLEN, 820 тысяч будет отозвано в США и 120 тысяч отзовут в Канаде. Поясняется, что из-за своей конструкции комоды могут быть небезопасны для покупателей и их детей.

Комоды неустойчивы, если их не прикрепить к стене. Они могут опрокинуться, что создаёт серьёзную опасность для детей, так как комод, опрокинувшись, может привести к серьёзным травмам у ребёнка или даже к его гибели.

Компания IKEA уже отзывала свою продукцию с рынка. В 2016 и 2017 годах из продажи был отозван комод Malm, после того, как произошло несколько несчастных случаев, в результате которых при опрокидывании комода погибли дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выплате компанией IKEA $46 млн семье мальчика, который погиб при опрокидывании на него комода Malm. Несчастный случай произошёл уже после отзыва из продажи компанией комодов этой серии, однако родители мальчика оказались не осведомлены об этом.

Читайте ранее в этом сюжете: IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США