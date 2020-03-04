Ульяновск, , 17:00 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска в суд ушло уголовное дело в отношении менеджера турагентства, которого обвиняют в хищении средства у клиентов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фигурантка уголовного дела заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг.

«В ряде случаев злоумышленница выдавала гражданам чеки к приходным кассовым ордерам, но заграничные туры не бронировала. Полученные средства она похищала», — говорят в надзорном ведомстве.

Пострадавшими по уголовному делу проходят десять жителей региона. По данным правоохранителей, с июля по ноябрь 2019 года было похищено более 1,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенные в результате преступления»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении средств у 23 граждан. Ущерб оценивается на сумму более 1,6 млн рублей.

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