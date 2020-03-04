Вентспилс, Латвия, , 16:42 — REGNUM В Вентспилсе (Латвия) изъято из нелегального оборота 236 554 сигарет. Об этом передает портал Tvnet. lv со ссылкой на данные курземского отделения Управления госполиции по борьбе с экономической преступностью.

По данным журналистов, в задержанной сотрудниками полиции автомашине, кроме 11 827 пачек сигарет были обнаружены и конфискованы 10 литров алкоголя и 20 000 евро. Задержаны трое мужчин, к которым на время следствия применены санкции не связанные с лишением свободы.

В качестве наказания согласно Уголовному кодексу (УК) Латвии подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, принудительные работы и конфискация имущества.