Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил таксиста из Узбекистана, убившего своего пассажира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Обвиняему дали восемь лет исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Данное дело уже рассматривалось судом в 2017 году, тогда был вынес обвинительный приговор, таксисту дали восемь с половиной лет колонии. Позже решение суда отменила апелляционная инстация.

Убийца вёз нетрезвого пассажира, и после того, тот не смог договориться с ним об оплате за проезд, ударил того отверткой. Человек скончался на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Екатеринбурге дали 10 лет колонии таксисту за убийство. Водитель обезглавил своего пассажира.

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