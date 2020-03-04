Москва, , 16:24 — REGNUM Московский городской суд опроверг информацию о том, что все здания судов в столице подверглись санитарной обработке из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сегодня, 4 марта, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает РИА Новости.

Напомним, что сегодня в здание, где находятся три участка мировых судей, прибыли сразу две бригады скорой помощи. При этом один из врачей был в белом защитном костюме с капюшоном и в респираторе. При этом эвакуация из здания суда не проводилась — суды продолжали работать в штатном режиме.

Позднее кто-то из сотрудников суда рассказал журналистам, что один из судей якобы опасается распространения коронавируса, и поэтому медики проводят санитарную обработку помещений, где побывало много людей.

Однако в Мосгорсуде заявили, что эта информация не соответствует действительности. Солопова рассказала, что один из сотрудников судебного участка почувствовал себя плохо и ему была оказана скорая медицинская помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском сегменте интернета наблюдаются провокационные вбросы о том, что число заболевших коронавирусом в Москве якобы намного больше, чем об этом официально заявляют власти. Однако вся эта информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы уже задержали ряд распространителей ложной информации о коронавирусе.