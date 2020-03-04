Дзержинск, Нижегородская область, , 16:21 — REGNUM Часть конструкции эстакады и газопровода сегодня, 4 марта, свалилась на дорогу на Речном шоссе Дзержинска (Нижний Новгород), сообщил «ProГород».

Эстакаду повредил врезавшийся в нее грузовик. Автомобильное движение полностью перекрыто. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб (видео). Как уточняет «В городе N», вероятным виновником аварии является автовоз, транспортировавший экскаватор. По поврежденной эстакаде проходят газопровод ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и паропровод Дзержинской ТЭЦ. «Утечки на газопроводе не наблюдается, повреждение паропровода на технологический процесс теплоцентрали не повлияло».